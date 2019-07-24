Южноамериканскоая конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) не простила Лионелю Месси критику в свой адрес на последнем Кубке Америки и приняла против него персональные санкции.

Звездный форвард Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на один матч и оштрафован на $1,5 тыс. Как сообщает AS, Лео не сыграет в стартовом матче Аргентины отбора к чемпионату мира - 2022.

Напомним, что после полуфинала против Бразилии (0:2) Месси раскритиковал работу арбитра, а после победы над Чили в матче за третье место (2:1) не пришел на церемонию награждения команды бронзовыми медалями.

Также аргентинец в жесткой форме высказывался о коррупции в КОНМЕБОЛ. Позже Месси извинился за свои слова.

Как сообщала "Страна", в воскресенье, 28 июля, в Одессе откроется новый футбольный сезон. В его первом матче Шахтер и Динамо разыграют Суперкубок.

Напомним, что в Барселоне официально представили Антуана Гризманна.