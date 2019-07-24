24 июля доллар продолжает понемногу уступать гривне, хотя в целом ситуация стабильная и без резких скачков. Финансисты сегодня не ожидают масштабных колебаний на рынке. Пока курс американской валюты ни в покупке, ни в продаже не дошел до психологической отметки в 26 грн, но котировки меняются в течение дня.

"Страна" следит, что происходит с курсом доллара сегодня на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 24 июля

Курс НБУ 24 июля 25,63 грн, то есть американская валюта подешевела на 1 копейку по сравнению с вчерашним днем.

На межбанке торги стартовали с 10:00 с котировками 25,56 (покупка) и 25,90 (продажа). То есть за сутки на межбанке доллар подешевел в покупке (утром 23 июля было 25,65 грн) и подорожал в продаже (было 25,67 грн).

На наличном рынке валют по состоянию на 10:00 доллар покупают по 25,70 грн и продают по 25,76 грн. Вчера утром курс в обменках был дороже: 25,84 грн и 25,90 грн. соответственно.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара к 11:00 находится в коридоре 25,4-25,6 грн - покупка и 25,69-25,95 - продажа - в зависимости от разных банков. К этому времени банки выставили такие курсы в кассах: Приватбанк - 25.550/25.950, Райффайзен Банк Аваль - 25.400/25.850, Укрсоцбанк - 25.450/25.800, Альфа-Банк - 25.550/25.950, Пумб - 25.500/25.900, Ощадбанк - 25.500/26.120, Укргазбанк - 25.500/26.000, Укрэксимбанк - 25.500/25.990, ОТР банк - 25.450/25.690, Укрсиббанк - 25.450/25.950, А-банк - 25.400/25.700.

Фото: minfin.com.ua

Прогнозы

23 июля день прошел очень оживленно, продавцы и покупатели "тянули одеяло" на себя - курс доллара то нем6ного поднимался, то опускался. Это не помешало Нацбанку выкупить на рынке привычные $20 млн. На наличном рынке доллар дешевел два раза, и в целом за сутки просел на 10 копеек.

На 24 июля эксперты давали разные прогнозы. Одни считали. что торговля будет в рамках 25,65-25,75 грн и гривна будет укрепляться. Другие - что котировки ближе к 25,60 грн.