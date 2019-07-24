Президент Владимир Зеленский не стал бы разменивать Крым на Донбасс или наоборот. Об этом заявил его политический советник Никита Потураев в эфире программы "PRIME:Муждабаєв" на телеканале ATR, запись опубликована в YouTube.

"Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс или наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой. Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют украинские паспорта, как бы рискованно это ни было в Крыму под оккупацией... Для президента это недопустимо, он просто человек совершенно другого типа. Он не приемлет пыток, трусости, слабости. А это все ровно про это", - сказал Никита Потураев.

Видео: YouTube/ Телеканал ATR

Напомним, в России сообщили, сколько жителей оккупированного Донбасса получили паспорта РФ.

Также мы писали, что Зеленскому показалось, что он найдет взаимопонимание с Путиным.