В Украине начали продавать бюсты президента Владимира Зеленского. Приобрести бюст Зеленского можно на популярном сайте купли-продажи, как заявлено в объявлении, официальный старт продаж - 25 июля. Один бюст стоит около 2 000 гривен. Скульптура, по утверждению автора объявления, весит 2,5 килограмма, высота ее составляет 23 сантиметра. Об этом пишут "Украинские Новости".

"Отличный и уникальный подарок, прекрасно украсит ваш рабочий стол и интерьер. Впервые в Украине, официальные продажи стартуют 25 июля, приобретайте по самой выгодной цене сейчас! Изготовлен из скульптурного гипса, покрыт 3 слоями лака, сусальным золотом. Представлен в трех цветах: мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый", - говорится в сообщении.

Фото: ukranews.com

Напомним, сам Зеленский во время своей инаугурации говорил, что "президент - это не икона" и попросил чиновников и депутатов повесить в кабинетах фотографии не его, а своих детей.

"Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов, потому что президент не икона, не идол, президент – это не портрет", - сказал тогда Зеленский.

Также мы писали, что китайцы начали продавать Зеленского на футболках, чашках и чехлах.