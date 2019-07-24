В Белой книге по национальной обороне Китая, обнародованной в среду Госсоветом КНР, содержится упоминание о возможном присоединения Тайваня. Об этом пишет "Интерфакс".

В документе отмечается, что Китай, несмотря на мирный характер проводимой политики, не исключает применения военной силы для возвращения Тайваня. При этом в Минобороны страны называют путь к независимости Тайваня мертвым. Также подчеркивается, что КНР прикладывает максимальные усилия к тому, чтобы добиться мирного воссоединения.

"Однако мы никоим образом не можем позволить, чтобы какие-то лица, организации, политические партии каким-либо путем отделили от Китая любой клочок территории", - заявил представитель минобороны КНР старший полковник У Цянь.

Отметим, провинция Тайвань заявила об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году, но не объявляла о государственной независимости. С тех пор Пекин считает ее "мятежной провинцией" и призывает к воссоединению на своих условиях, параллельно проводя политику дипломатической изоляции Тайбэя. В то же время США поставляют Тайваню современное оружие и оставляют за собой право защищать Тайбэй без конкретных обязательств.

Напомним, ранее глава КНР объявил о готовности к войне ради присоединения Тайваня.

Также мы писали, что Тайвань отказался от помощи Китая после землетрясения в 2018 году.