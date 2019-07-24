Высший совет правосудия (ВСП) уволил судью Киевского райсуда Полтавы Андрея Антонова, который в прошлом году принял решение о закрытии дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом свидетельствует информация на сайте ВСП.

Так, на заседании 23 июля Высший совет правосудия вынес, среди прочего, решение об увольнении семи судей, одним из которых оказался Антонов.

Напомним, 10 августа 2018 Киевский райсуд Полтавы закрыл дело в отношении харьковского городского головы Геннадия Кернеса и его охранников. Судья Антонов расценил неявку прокуроров на дебаты как отказ от обвинения. Позднее в тот же день в прокуратуре заявили, что это решение считают неправосудным, а против Антонова будет заведено дело.

Уже через неделю, 17 августа, судья Андрей Антонов, который рассматривал и в конце концов закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса, подал заявление об отставке, мотивируя свое увольнение давлением на него.