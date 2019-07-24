Утром в среду, 24 июля, в Киеве на дорогах образовались масштабные четырехбалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Как и обычно, самые сильные затруднения в движении на Подоле. Стоят улицы Набережно-Крещатицкая, Нижний Вал, Николая Гринченко. Тянучки образовались на улице Глубочицкая, на Владимирском спуске, на Олеся Гончара.

Кроме того, движение затруднено на бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, по улице Богдана Хмельницкого, Льва Толстого, Жилянской и Казимира Малевича. Способствует пробкам перекрытие движения на улицах Александра Довженко, Вадима Гетьмана и Академика Туполева.

Пробки наблюдаются на проспекте Победы, улицах Юрия Ильенко, Дегтяревской, на Воздухофлотском, Валерия Лобановского и Голосеевском проспектах. Движение на мостах - Южном, Северном, Патона - затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро и Дарницком можно проехать свободно.

Карты: Google Maps

Напомним, Киев вошел в ТОП-5 европейских городов с самыми загруженными дорогами.

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