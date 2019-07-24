23 июля в США умер 28 -летний российский боксер Максим Дадашев. Ему стало плохо на ринге. Бой остановили на 11-м раунде, но до раздевалки спортсмен уже не дошел - потерял сознание и его выносили на носилках. В поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом Максим Дадашев пропустил слишком много ударов. 20 июля врачи удалили часть гематомы на мозге, но это не помогло и спортсмен умер не приходя в сознание. По предварительным данным, у него не выдержало сердце.

Где похоронят Дадашева

Похороны боксера состоятся в Санкт-Петербурге. Федерация бокса России уже заявила, что возьмет на себя все расходы, в том числе и по транспортировке тела. А в ближайшее время будет помогать его семье.

В сети появилось видео последнего боя. А также кадры, как тренер Бадди Макгирт уговаривает остановить бой: "Макс, ты пропустил слишком много. Я остановлю бой".

Что писал боксер в Инстаграм

Инстаграм Максима Дадашева заполнен десятками фото, в основном с тренировок и боев. Есть фото с сыном.

И с Александром Усиком, сделанное в Нью-Йорке. На нем украинский боксер в футболке с портретом еще одной украинской легенды - Василия Ломаченко.

Было у Максима Дадашева и фото с Василием Ломаченко, которое он выложил в день рождения украинского боксера, пожелав ему всего наилучшего.

Последние свои фото боксер выложил после взвешивания с соперником Матиасом, за день до смертельного боя. "Завтра будет очень жарко" (tomorrow will be super hot) - написал он.

Его супруга Елизавета Апушкина прокомментировала трагедию. В Инстаграме спортсмена, после его смерти, появилось общее семейное фото с подписью "Любовь моя! Ты навсегда в моем сердце, душа разрывается от боли без тебя! Настало самое тяжелое время в нашей семье"

В комментарии тележурналистам она сказала, что будет воспитывать сына так, чтобы он стал таким же великим человеком, как его отец.

Бой против Матиаса стал четырнадцатым для Дадашева на профессиональном ринге. Причем 13 поединков боксер выиграл, из них 11 нокаутом.

Боксеры выражают соболезнования

Смерть Максим Дадашева прокомментировали известные боксеры.

Украинский боксер Александр Усик написал на своей странице в Инстаграм следующее: "Я болен боксом я это знаю, я болен тем что манит и пленит, и нету дня чтоб я не думал. Когда закончу как дальше жить. Как жить , без этого дурмана, и как вести себя в быту, когда ты каждый божий день мечтаешь, я выйду в ринг и запою, я запою балладу тихо и разгоню до множества октав. Когда я в ринге я живу, я расцветаю как тюльпан, и если нету в жизни бокса.

Я разлечусь как одуван. Бокс для меня, как смысл жизни, который Бог мне в жизни дал. Соболезнование близким".

Выразил соболезнования и Ломаченко. "Большая потеря для семьи и близких!Я спаринговал с Максом не один раз,у него сердце льва!Таким его я буду помнить всегда!Больше не могу подобрать слов.. Мои соболезнования близким", - написал Ломаченко.

Прокомментировал смерть и российский боксер Костя Цзю. "Как такое произошло? Может, было обезвоживание организма или еще что. Тренер должен был почувствовать этот момент и вовремя остановить бой", - сказал Цзю журналистам. Он добавил, что команда должна следить за состоянием боксера. "Мы не были знакомы с Максимом, но для меня это очень тяжелое ощущение", - отметил российский боксер.