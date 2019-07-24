На заседании в среду, 24 июля, Кабинет министров Украины рассмотрит ряд вопросов, в том числе - изменение порядка формирования государственного оборонного заказа и проведения операций с материальными ценностями госрезерва. Об этом свидетельствует повестка дня, размещенная на сайте Кабмина.

Кроме того, члены правительства рассмотрят проекты постановлений президента Украины: о представителе Украины для участия в восемнадцатом совещании Конференции Сторон Конвенции o международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения; о делегации Украины для участия в переговорах с Республикой Сербия по подготовке проекта Соглашения между Украиной и Республикой Сербия о социальном обеспечении.

Также заявлено рассмотрение проекта постановления об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере ветеринарной практики и определяется периодичность осуществления плановых мероприятий государственного контроля.

Заседание начнется в среду, 24 июля, в 11:00.

Напомним, Кабмин упростил процесс назначения и перерасчета пенсий в Украине.

Также мы писали, что Кабмин опубликовал постановление о спецпошлинах на топливо из России.