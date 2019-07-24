В Турции правоохранители изъяли у законспирированной банды фальшивомонетчиков огромную парию ненастоящих денег в размере 271 150 000 долларов США. Об этом сообщает DHA.

Секретная операция прошла в одном из районов европейской части Стамбула. Полицейские здесь обыскивали помещение типографии и нашли за электронной панелью в помещении секретные двери.

В скрытой комнате был обнаружен 271 150 фальшивых долларов номиналом в 50 и 100 долларов США. Полиция арестовала по этому делу шесть человек.

Видео: YouTube/ ТСН

Напомним, в Киеве арестовали фальшивомонетчика за подделку валюты почти на четверть миллиона гривен.

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