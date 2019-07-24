Глава юмористической студии "Мамахохотала" Роман Грищук, который прошел в новую Раду от партии "Слуга народа" в 222-м округе Киева рассказал, чем он планирует заниматься в парламенте. В центре внимания комика будут вопросы повышения качества высшего образования в Украине.

Об этом сам Роман Грищук заявил в эфире на Громадськом.

"Это логически вытекает из того округа, по которому я ипрошел. Это наиболее студенческий округ Украины, там где проживают 40 000 студентов. Это КПИ, НАУ, медицинский", - подчеркнул Роман Грищук.

По его словам, поскольку выборы проходили летом, большое количество студентов не смогло проголосовать. Грищук отметил, что явка на студенческих участках была 10-15%.

"Относительно законопроектов и над чем я хочу работать. Я хочу работать в комитете образования, давайте более широко, не вникая в конкретику, над повышением качества высшего образования", - отметил Грищук.

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