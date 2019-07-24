В понедельник, 22 июля, на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном произошел вооруженный конфликт, который продолжается до сих пор. В результате 1 человек погиб и 27 получили ранения разной степени тяжести. Об этом пишет Kloop.

Инцидент начался с того, что кыргызстанцы и таджикистанцы на границе начали ссориться из-за спорно установленного флагштока. Сначала это была словесная перепалка, потом в дело пошли камни, а потом и огнестрельное оружие. За два дня конфликта пострадали 17 граждан Кыргызстана, один из них военнослужащий. Со стороны Таджикистана пострадали 10 человек и 1 из них погиб.

В результате конфликта кыргызстанская сторона решила эвакуировать 315 жителей приграничных территорий, большинство из них женщины и дети.

Чтобы урегулировать ситуацию, вице-премьер-министр Кыргызской Республики Жениш Разак и вице-премьер-министр Республики Таджикистан Азим Иброхим договорились провести совместное расследование относительно инцидента. Также договорились об обеспечении совместного патрулирования и проведения разъяснительных работ среди населения.

Напомним, в мае во время бунта в колонии Таджикистана погибли 18 человек.

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