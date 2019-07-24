Национальный банк Украины в среду, 24 июля, установил официальный курс основных валют по отношению к гривне. По сравнению с предыдущим банковским днем, доллар подешевел на одну копейку. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте НБУ.

Так, изменения курса доллара незначительные, его стоимость в среду - 25,63 грн за единицу валюты. А вот курс евро продолжил стремительно падать: стоимость евровалюты составляет 28,63 грн за единицу, что на 12 копеек меньше, чем вчера.

Курс НБУ на 24 июля:

доллар - 25,63004700 (-0,01306500);

евро - 28,63645200 (-0,12229800);

российский рубль - 0,40599000 (-0,00119000).

Напомним, "Страна" писала о том, что происходит с долларом после выборов.

Также банкиры сообщили, как долго будет падать доллар на украинском рынке.