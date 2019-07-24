"Я выйду в ринг и запою...". Александр Усик стихами почтил память умершего российского боксера Максима Дадашева
Боксерский мир в шоке после смерти в США российского боксера Максима Дадашева, который скончался в больнице после тяжелейшего нокаута в бою с пуэрториканцем Сабриелом Матиасом.
Наш знаменитый чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик в стихах выразил свои чувства после трагического известия и также выразил соболезнования родным близким умершего боксера.
Об этом Александр Усик написал в своем Instagram.
"Я болен боксом, я это знаю, я болен тем, что манит и пленит, и нету дня чтоб я не думал.
Когда закончу, как дальше жить.
Как жить без этого дурмана, и как вести себя в быту, когда ты каждый Божий день мечтаешь,
Я выйду в ринг и запою, я запою балладу тихо и разгоню до множества октав.
Когда я в ринге - я живу, я расцветаю как тюльпан, и если нету в жизни бокса.
Я разлечусь как одуван. Бокс для меня, как смысл жизни, который Бог мне в жизни дал.
Соболезнование близким", - написал Александр Усик.
Фото: instagram.com
Напомним, ранее "Страна" рассказала, что появилось видео, как тренер погибшего боксера Дадашева просит его остановить последний бой.