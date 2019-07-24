Боксерский мир в шоке после смерти в США российского боксера Максима Дадашева, который скончался в больнице после тяжелейшего нокаута в бою с пуэрториканцем Сабриелом Матиасом.

Наш знаменитый чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик в стихах выразил свои чувства после трагического известия и также выразил соболезнования родным близким умершего боксера.

Об этом Александр Усик написал в своем Instagram.

"Я болен боксом, я это знаю, я болен тем, что манит и пленит, и нету дня чтоб я не думал.

Когда закончу, как дальше жить.

Как жить без этого дурмана, и как вести себя в быту, когда ты каждый Божий день мечтаешь,

Я выйду в ринг и запою, я запою балладу тихо и разгоню до множества октав.

Когда я в ринге - я живу, я расцветаю как тюльпан, и если нету в жизни бокса.

Я разлечусь как одуван. Бокс для меня, как смысл жизни, который Бог мне в жизни дал.

Соболезнование близким", - написал Александр Усик.

Фото: instagram.com

Напомним, ранее "Страна" рассказала, что появилось видео, как тренер погибшего боксера Дадашева просит его остановить последний бой.