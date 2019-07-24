Дмитрий Разумков, глава партии "Слуга народа" одержавшей феерическую победу на досрочных парламентских выборах, рассказал о планах президентской политсилы принять новый закон о лишении нардепов депутатского мандата за прогулы своей работы в новой Раде.

Об этом Дмитрий Разумков рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Эту процедуру (лишение мандата - Прим.Ред.) надо будет прописывать. Одним из форматов, который мы рассматривали, был референдум по отзыву народного депутата, но это могут быть и законодательно прописанные нормы: к примеру, если вы не посещаете свою работу в течение, скажем, 30% рабочего времени... Это будет определять закон. Не пришли на 30% заседаний - теряете мандат", - рассказал Дмитрий Разумков.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Олег Устенко, советник президента Зеленского, признал, что ккандидатов на пост премьера гораздо больше, чем известно широкой публике.