Дмитрий Разумков, глава партии "Слуга народа" одержавшей феерическую победу на досрочных парламентских выборах, рассказал о планах президентской политсилы принять новый закон о лишении нардепов депутатского мандата за прогулы своей работы в новой Раде.

Об этом Дмитрий Разумков рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Эту процедуру (лишение мандата - Прим.Ред.) надо будет прописывать. Одним из форматов, который мы рассматривали, был референдум по отзыву народного депутата, но это могут быть и законодательно прописанные нормы: к примеру, если вы не посещаете свою работу в течение, скажем, 30% рабочего времени... Это будет определять закон. Не пришли на 30% заседаний - теряете мандат", - рассказал Дмитрий Разумков.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Олег Устенко, советник президента Зеленского, признал, что  ккандидатов на пост премьера гораздо больше, чем известно широкой публике.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!