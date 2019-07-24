Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который проводил расследование о российском вмешательстве в американские выборы и уже завершил свою миссию, в среду, 24 июля, даст свои показания Конгрессу США. Роберт Мюллер выступит перед юридическим Комитетом и Комитетом по разведке в Палате представителей.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

Изначально он должен был выступить в Конгрессе еще 17 июля, однако дата выступления была изменена.

В понедельник, 22 июля, Министерство юстиции сообщило Мюллеру, что он должен ограничить свои показания перед Конгрессом рамками обнародованного доклада об итогах расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

"Любые показания должны находиться в пределах вашего обнародованного доклада, потому что вопросы в рамках вашего расследования охватываются привилегиями исполнительной власти", - написал заместитель генерального прокурора Брэдли Вайншаймер в послании Мюллеру.

Уточняется, что эти "привилегии включают обсуждение следственных действий, а также решения, принятые во время расследования, но не описанные в обнародованной версии доклада".

Ранее предполагалось, что Мюллер, вряд ли сообщит на слушаниях что-то новое, чего нет в обнародованной версии доклада.

Вайншаймер также отметил, что Мюллер не должен раскрывать ничего, связанного с отредактированными частями доклада, которые скрывают материалы Большого жюри, детали текущих расследований, секретные материалы и информацию о третьих лицах.

Между тем, президент США Дональд Трамп призывал демократов отказаться от вызова Мюллера в Конгресс США.

Ранее "Страна" сообщала, что суд распорядился рассекретить часть доклада Мюллера.