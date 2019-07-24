В Офисе президента Украины Владимира Зеленского уверяют, что глава государства сразу же после своего вступления в должность внимательно изучил положения скандального закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который в СМИ часто называют законом о тотальной украинизации. Анализ проходил на предмет соблюдения конституционных прав всех украинцев.

Об этом сообщили в Офисе президента в ответ на информационный запрос Украинских Новостей.

"Анализ был проведен профильными структурными подразделениями", - говорится в ответе Офиса президента.

При этом уточняется, что рабочая группа для анализа положений спорного закона в Офисе президента не создавалась.

Не стали в Офисе Зеленского сообщать и о результатах проведенного анализа либо предпринятых по его результатам действиях. Как и отказались предоставлять копию результатов анализа.

Фото: ukranews.com

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что по состоянию на утро 24 июля в ЦИК обработали 98,95% бюллетеней. Пятерку лидеров уже никто не догонит.

Также мы рассказывали, что советник Зеленского Олег Устенко заявил, что кандидатов на пост премьера гораздо больше, чем известно широкой публике.