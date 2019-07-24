По состоянию на 06:50, 24 июля, Центральная избирательная комиссия обработала 98,95% протоколов внеочередных парламентских выборов. В лидерах "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа", на третьем месте "Батькивщина", незначительно опережающая "Европейскую солидарность".

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

"Слуга народа" набрал 43,14% голосов, у следующей второй "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 13,02%.

"Батькивщина" Юлии Тимошенко довольно уверенно сохраняет незначительный отрыв от "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Здесь расклад 8,18% и 8,12% соответственно.

Замыкает пятерку лидеров партия "Голос" рок-музыканта Святослава Вакарчука. У этой силы - 5,84% голосов.

Фото: cvk.gov.ua

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Олег Устенко, советник президента Зеленского, заявил, что кандидатов на пост премьера гораздо больше, чем известно широкой публике.

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