В команде президента Владимира Зеленского, которая одержала сокрушительную победу и на парламентских выборах, рассматривают гораздо больше кандидатов на пост премьер-министра Украины, чем это обсуждается в прессе публично.

Такое признание в эфире Радио Свобода сделал экономист, советник президента Украины Олег Устенко.

"Я думаю, что пул экспертов или потенциальных кандидатов, с которыми сейчас обсуждается этот вопрос президентом Зеленским, он гораздо шире того, что сейчас обсуждается в украинском медиапространстве", - заявил Устенко.

Напомним, что 21 июля Зеленский заявил, что видит премьером профессионального экономиста, который никогда не возглавлял правительство или Верховную Раду и не являлся председателем парламентских фракций.

"Можно найти несколько тысяч украинских экспертов, которые подпадают под это описание, кто должен быть премьер-министром. То, что сейчас обсуждается в медиапространстве, это просто навязанная повестка дня, следующая даже не от ключевых экспертов из Атлантического совета", - отметил Устенко.

В начале июля эксперт Атлантического совета (Atlantic Council) Мелинда Геринг писала, что среди кандидатов на должность премьера находятся заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, секретарь СНБО Александр Данилюк и бывший министр экономического развития и торговли Украины Абромавичюс.

Отвечая на вопрос о своем возможном премьерстве, Устенко отметил: "Я бы не хотел бы отвечать на такого плана вопросы".