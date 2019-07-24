На Дальнем Востоке очередной морской инцидент. Причем произошел он между странами, которые казалось бы поддерживают нормальные отношения - между Россией и КНДР.

В Японском море северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", который принадлежит ООО "Северо-Восточная рыболовная компания". Об этом РБК сообщил директор компании Виктор Седлер.

Пограничники КНДР задержали сейнер почти в 100 км от берега, обвинив российский экипаж в нарушении зоны "военного охранения". Моряков уже неделю держат в каютах и не дают выходить на палубу.

Российский сейнер "Сянхайлинь-8", фото: 7388PetVladVik / photos.sakhalin.name

По словам Виктора Седлера, инцидент произошел еще ночь с 16 на 17 июля, когда судно следовало на промысел. Седлер отметил, что северокорейцы остановили сейнер в 53 милях от берега (почти 100 км). При этом в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву территориальными водами считается зона в 12 морских миль от берега.

"Выключили все средства связи, отобрали телефоны и конвоировали в порт Вонсан. 23 июля у нас там побывал представитель российского посольства - от него и узнали", - рассказал он, добавив, что до 18 июля в компании предполагали, что судно находится в дрейфе, а связь отсутствует по техническим причинам.