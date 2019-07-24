Западные СМИ чуть ли в один голос прогнозируют коалицию Зе и Вакарчука, хоть "Голос" певца набрал всего чуть больше 6%.

Как уже писала "Страна", такое объединение активно лоббируют западные партнеры Украины как гарантию незыблемости курса Украины. То есть, в коалиции с "Голосом" партия Зе вряд ли сможет совершать какие-то шаги в сторону России и изменения в гуманитарной сфере (прежде всего, в сфере украинизации). Другими словами, это будет реинкарнация коалиции БПП и "Народного фронта", только с "новыми лицами".

Источники "Страны" в лоббистских кругах США, близких к Госдепу, подтверждают, что в Вашингтоне хотели бы видеть коалицию "Слуги народа" и "Голоса". В тоже время источник добавляет, что эту тему лоббирует в первую очередь часть чиновников Госдепа, близких к демократам.

В частности, заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент (в прошлом - заместитель американского посла в Украине).

"В тоже время, в республиканской администрации Трампа к кадрам демократов и их идеям относятся с недоверием. Также как и к "Голосу", на который сильно влияние врага Трампа Сороса. Поэтому нельзя сказать, что позиция Вашингтона по включению "Голоса" в коалицию железобетонная. Это идея Кента. Но если Зеленский не захочет объединятся с Вакарчуком, то не думаю, что Белый дом будет принимать какие-то жесткие меры, чтоб его заставить это сделать", - говорит источник.

Подробнее о том, как на Западе восприняли итоги парламентских выборов можно прочитать в нашей статье.

Мы писали, войдет ли "Слуга народа" в коалицию с "Голосом" после заявлений Вакарчука о России.

Также мы опубликовали список кандидатов Вакарчука, которые проходят в парламент.