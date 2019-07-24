К 10 годам лишения свободы осужден водитель, совершивший смертельный наезд на группу работников частной дорожной службы "Автомагистраль". Происшествие имело место в июле прошлого года вблизи с. Хлепча Васильковского района Киевской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Тогда водитель автомобиля OPEL Vectra совершил наезд на группу работников частной дорожной службы "Автомагистраль", в результате чего два человека погибли, а двое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Как было установлено в ходе досудебного следствия и подтверждено в ходе судебного разбирательства, вышеуказанный водитель, находясь за рулем автомобиля отвлекся от движения, не отреагировал на изменение дорожной обстановки и совершил наезд на работников дорожной службы.

При этом осужденный своей вины не признал, ущерб потерпевшим не возместил, зато отстранил часть своего имущества в пользу третьих лиц.

Водителя признали виновным по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и приговорен к максимальной мере наказания предусмотренного санкцией статьи, а именно - десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком три года. Указанным приговором обвиняемому также изменена мера пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

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