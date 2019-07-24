В Харькове пьяный водитель уснул, пока ждал зеленого света. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

Мужчина заснул за рулем на перекрестке ул. Мира и ул. 12-го апреля.

Прибыв на вызов, патрульные обнаружили водителя автомобиля спящим с признаками алкогольного опьянения.

Полицейские составили на мужчину протокол по ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения). Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

В дальнейшем административный материал будет направлен в суд.

Ранее "Страна" сообщала, в ДТП с уснувшим водителем в Польше пострадали украинцы.

Также мы писали, как два пьяных водителя на авто не смогли поделить одну дорогу в Киеве.