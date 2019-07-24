Во вторник, 23 июля, состоялись первые матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

Результаты матчей, Путь чемпионов:

"Сабуртало" (Грузия) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 0:2

"Нью Сэйнтс" (Уэльс) - "Копенгаген" (Дания) - 0:2

"Сутьеска" (Черногория) - АПОЭЛ (Кипр) - 0:1

Путь представителей лиг:

"Витория" (Чехия) - "Олимпиакос" (Греция) - 0:0

ПСВ (Нидерланды) - "Базель" (Швейцария) - 3:2

В среду, 24 июля, пройдут еще семь первых матчей второй отборочной стадии Лиги чемпионов: БАТЭ (Беларусь) - "Русенборг" (Норвегия), "Ференцварош" (Венгрия) - "Валлетта" (Мальта), ЧФР (Румыния) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Марибор" (Словения) - АИК (Швеция), "Црвена Звезда" (Сербия) - ХИК (Финляндия), "Селтик" (Шотландия) - "Нымме Калью" (Эстония), "Дандолк" (Ирландия) - "Карабах" (Азербайджан).

Ответные матчи состоятся 30 июня и 1 июля.

В том числе свой матч против мальтийской "Валлетты" проведет "Ференцварош", который возглавляет Сергей Ребров.

Отметим, что клуб украинца обошел болгарский "Лудогорец" в предыдущем раунде квалификации.

Киевское "Динамо" вступит в борьбу в квалификации с третьего раунда отбора против бельгийского Брюгге.