УЕФА утвердил дату проведения первого для киевского "Динамо" матча в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

Так, первый поединок, который будет для "Динамо" выездным, пройдет на стадионе "Ян Брейдель" в Брюгге 6 августа.

Начало встречи - в 21:30 по киевскому времени.

Что касается ответной встречи, то она состоится 13 августа на "Олимпийском", однако точное время начала матча пока неизвестно.

Напомним, что соперником "Динамо" в Лиге Чемпионов должен был стать "Краснодар", но в УЕФА развели клубы.

В УЕФА еще перед жеребьевкой объявили, что "Динамо" и "Краснодар" не смогут сыграть друг с другом из-за всё-ещё конфликтных отношений между властями Украины и России.

Также мы писали, что "Динамо" проиграл последний контрольный матч дебютантам Премьер-лиги.