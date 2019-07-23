Названы время, место и дата первого матча "Динамо" в Лиге чемпионов против "Брюгге"
УЕФА утвердил дату проведения первого для киевского "Динамо" матча в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.
Так, первый поединок, который будет для "Динамо" выездным, пройдет на стадионе "Ян Брейдель" в Брюгге 6 августа.
Начало встречи - в 21:30 по киевскому времени.
Что касается ответной встречи, то она состоится 13 августа на "Олимпийском", однако точное время начала матча пока неизвестно.
Напомним, что соперником "Динамо" в Лиге Чемпионов должен был стать "Краснодар", но в УЕФА развели клубы.
В УЕФА еще перед жеребьевкой объявили, что "Динамо" и "Краснодар" не смогут сыграть друг с другом из-за всё-ещё конфликтных отношений между властями Украины и России.
Также мы писали, что "Динамо" проиграл последний контрольный матч дебютантам Премьер-лиги.