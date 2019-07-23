Президент Украины Владимир Зеленский во вторник внес изменения в Перечень должностных лиц, на которых возлагается выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн. Соответствующий Указ №549/2019 обнародован на сайте главы государства.

"Внести в подраздел "Вооруженные Силы Украины" раздела "Министерство обороны Украины" Перечня должностных лиц, на которых возлагается выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн, утвержденного Указом Президента Украины от 1 декабря 2009 года № 987 (с изменениями, внесенными Указами от 25 января 2012 года № 35, от 27 января 2014 года № 51, от 28 декабря 2015 года № 727, от 9 февраля 2017 года №. 29, от 11 апреля 2017 года № 107 и от 11 февраля 2019 года № 33), изменение, изложив абзац "Начальник Главного управления оборонного и мобилизационного планирования - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины" в следующей редакции:

"Начальник Главного управления оборонного планирования - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

Фото: president.gov.ua

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

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