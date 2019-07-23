Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности блокировали деятельность подпольного казино на одной из центральных улиц столицы.

Об этом говорится на сайте СБУ.

Отмечается, что в казино можно было попасть только по рекомендации.

"Оперативники спецслужбы установили, что нелегальное игорное заведение замаскировано под караоке. Клиенты попадали в казино исключительно по рекомендации и с соблюдением мер конспирации, в частности только после предварительной заявки визита", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, ежемесячный объем заведения составлял до полумиллиона долларов. Во время санкционированных следственных действий в помещении казино правоохранители изъяли наличные, рулетки, столы для игры в карты, фишки, общей стоимостью более 300 тыс. долларов.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Украине закрыли запрещенные онлайн-казино, управляемые из-за рубежа.

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