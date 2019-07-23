Российский боксер Максим Дадашев умер в США после боя, так и не приходя в сознание.

В Сеть выложили последний его поединок, где тренер просил Максима остановить бой с Сабриэлем Матиасом.

"Я остановлю бой, я остановлю. Макс, ты пропускаешь слишком много. Пожалуйста, Макс, разреши мне это сделать, хорошо? Посмотри на меня, пожалуйста. Ты пропускаешь слишком много. Если я этого не сделаю, это сделает арбитр. Ты меня понимаешь?", - говорил боксеру его тренер.

Максим решил продолжить. Выстоял 11 раундов поединка, который был остановлен уже без его желания. Он почувствовал себя плохо по пути в раздевалку, откуда его сразу доставили в больницу, где диагностировали отек мозга.

Напомним, Максим Дадашев с 20 июля находился в критическом состоянии после трепанации черепа. Он получил травму, проиграв отборочный бой по версии IBF в первом полусреднем весе. Сразу же после нокаута он угодил в реанимацию.

Спортсмен перенес тяжелую операцию по удалению отека мозга, которая длилась 2 часа. По словам журналиста ESPN Стива Кима, врачи смогли удалить Дадашеву отек, но для этого им пришлось удалить часть черепа.

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