Во время патрулирования автодороги Киев - Харьков - Довжанский инспекторы обнаружили автомобиль Volkswagen Bora, который систематически нарушал ПДД. Патрульные подали знак водителю остановиться, однако он проигнорировал и прибавил скорость.

Патрульные начали догонять автомобиль и продолжали подавали требование об остановке с помощью светозвуковой сигнализации и громкоговорителя. Нарушитель же продолжал движение на большой скорости и неоднократно создавал аварийную ситуацию.

В ходе преследования инспекторы пытались блокировать авто, но из-за ям автомобиль получил незначительные повреждения, но не мог продолжать движения. Однако инспекторов это не остановило и они продолжили преследование пешком и вызвали на подмогу еще один экипаж патрульных.

Вскоре патрульным удалось догнать нарушителя и он оказался с признаками сильного алкогольного опьянения.

32-летний мужчина оказал сопротивление, нецензурно бранился, а также пытался бежать, в результате чего инспекторы применили наручники. Пройти освидетельствование мужчина отказался.

Единственный, кто поддерживал патрульных - 4-летний мальчик. Когда инспекторы решили у него поинтересоваться прав ли водитель, мальчик ответил "Нет, он не правильно сделал, что бежал".

Патрульные приступили к оформлению административных материалов, а их водитель получил немало: по ст.130 КУоАП (вождение в состоянии опьянения), ст.173 КУоАП (мелкое хулиганство), 185 КУоАП (злостное неповиновение законному распоряжению), ч.4 ст.122 КУоАП (превышение допустимой скорости, повлекшее аварийную ситуацию) и по ст.122-2 КУоАП (невыполнение требования об остановке). Но и на этом нарушитель не остановился. Он сел в свое авто, облил салон неизвестным веществом и поджег. Реакция инспекторов была мгновенной. Они сразу потушили пламя огнетушителем и еще раз успокоили правонарушителя.

Видео: facebook.com/

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