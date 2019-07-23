На Волыни молния попала в подводу, на которой ехали отец с сыном.

Как говорится в сюжете ТСН, конь погиб на месте, в 45-летний мужчина сейчас в реанимации, и парень чудом не пострадал.

Мужчина говорит, что было сразу три молнии и последняя попала именно в них.

Произошло ЧП в селе Рудка. Когда отец с сыном возвращались с поля, началась гроза. Одна из молний и попала в коня.

От мощного удара молнии мужчина потерял сознание, а его 14-летнего сына выбросило из повозки. Скорая приехала через несколько минут. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По словам врачей, мужчина - счастливчик, ведь учитывая силу тока и напряжения, которые есть в канале молнии, он остался жив.

Медики в таких случаях советуют в первую очередь проверить пульс, лишь при его отсутствии начинать реанимацию.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Индии молния одновременно убила восьмерых детей и одного взрослого.

Еще мы писали, как под Ивано-Франковском молния попала в остановку и убила троих мужчин.