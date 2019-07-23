Нарушением тайны совещания судей является рассмотрение других судебных дел во время нахождения в совещательной комнате для принятия решения в соответствующем уголовном производстве. Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного уголовного суда ВС в постановлении от 10 апреля 2019 года по делу № 127/8831/14-к, пишет ЮрЛига.

Согласно приговору местного суда от 5 октября 2016 года двое лиц были осуждены по ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество). Апелляционный суд частично отменил приговор, а также изменил его в части назначенного наказания. Прокурор и защитники в кассационных жалобах просили о полной отмене судебных решений относительно осужденных и назначении нового рассмотрения, мотивировав это существенными нарушениями требований процессуального закона, что помешало судам принять законные и обоснованные решения. В частности, один из защитников в кассационной жалобе указывал на нарушение судом первой инстанции тайны совещательной комнаты.

Коллегия судей КУС ВС удовлетворила жалобы, не согласившись с выводами судов предыдущих инстанций, учитывая следующее.

Согласно УПК во время принятия приговора никто не имеет права находиться в совещательной комнате, кроме состава суда, рассматривающего дело.

Суд вправе прервать совещание лишь для отдыха с наступлением ночного времени. Во время перерыва судьи не могут общаться с лицами, участвующими в уголовном производстве.

Существенными нарушениями требований уголовного процессуального закона являются такие нарушения, которые помешали или могли помешать суду принять законное и обоснованное решение.

Тайна совещания судей является одним из важнейших принципов правосудия, что служит гарантией объективности, независимости, беспристрастности, непредвзятости и справедливости суда. В соответствии с Законом "О судоустройстве и статусе судей" судья обязан не разглашать сведения, представляющие тайну, охраняемую законом, в том числе тайну совещательной комнаты и закрытого судебного заседания.

Во время рассмотрения уголовного производства судом первой инстанции после последнего слова обвиняемого суд немедленно выходит в совещательную комнату для вынесения приговора.

В то же время недаром законодателем и в этом случае использоваться срок "немедленно", поскольку имеет значение не только неразглашение информации, обсуждаемой в совещательной комнате, но и концентрация суда на обстоятельствах того уголовного производства, которое он должен завершить принятием судебного решения.

В этом уголовном производстве 29 сентября 2016 года после заслушивания последнего слова обвиняемых суд вышел в совещательную комнату для принятия судебного решения, которое огласил после выхода из совещательной комнаты 5 октября 2016 года.

В подтверждение своих доводов о нарушении местным судом тайны совещательной комнаты защитник приобщил к кассационной жалобе копии восьми судебных решений из Единого государственного реестра судебных решений. Так, судья, входившая в состав коллегии судей, которая рассматривала упомянутое уголовное производство, постановила решения в иных судебных делах во время пребывания в совещательной комнате с 29 сентября по 5 октября 2016 года, что является серьезным нарушением норм УПК.

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