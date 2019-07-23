Харьковчанка Алла Олейник, которая отправилась за границу, чтобы выйти замуж за иностранца, оказалась в тюрьме Таиланда по обвинению в перевозке наркотиков.

Ее задержали в Гонконге за перевозку наркотиков в чужом рюкзаке, который ей передали в транзитном аэропорту. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как утверждают друзья, в Китай 35-летняя украинка направлялась к жениху, гражданину Таиланда, с которым познакомилась два месяца назад на сайте знакомств.

"Трижды иностранец оплачивал ей путешествия в восточные страны. Как рассказывала женщина, в транзитных аэропортах неизвестные каждый раз передавали ему какие-то сумки. Но в отеле вместо любимого их забирали другие люди".

Когда женщина уже хотела разорвать странные отношение, молодой человек... сделал ей предложение. Она уволилась с работы, купила билеты и снова получила странную сумку в Эфиопии.

Алла проверила ее самостоятельно и ничего не нашла, но таможенники искали лучше. Теперь украинке грозит пожизненное.

Ранее "Страна" рассказывала, как колумбиец спрятал пакет с кокаином в парике, но попался в аэропорту Барселоны.

Также мы писали, что полиция разоблачила банду, которая 10 лет продавала "дизайнерские" наркотики через интернет по всей стране.