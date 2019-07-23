Сегодня, 23 июля, Сенат США утвердил Марка Эспера на посту главы Пентагона, пишет Интерфакс.

Эспер заручился мощной поддержкой сенаторов, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партии, отмечают издания. "За" его кандидатуру проголосовали 90 сенаторов, "против" - 8. Согласно данным журналиста телеканала Fox News, освещающего деятельность Пентагона, приведение к присяге Эспера состоится в 18:30 по местному времени.

Пост главы Пентагона оставался вакантным в течение семи месяцев, это самый длительный срок в истории, когда у американского оборонного ведомства не было руководителя.

В конце июня президент США Дональд Трамп назначил Эспера и.о. главы Пентагона.

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Агентство Bloomberg отмечает, что утверждение Эспера на посту главы Пентагона означает повышение стабильности команды Трампа, которой недоставало при предыдущем министре обороны Джеймсе Мэттисе. В конце 2018 года глава Пентагона Мэттис подал в отставку из-за разногласий с президентом по ключевым вопросам.

С декабря прошлого года обязанности министра обороны исполняли Ричард Спенсер и Патрик Шанахан. "Эспер вступает в должность главы Пентагона в то время, когда существуют многочисленные кризисы. Напряженные отношения с Ираном все больше накаляются после ряда атак на суда, после того, как сбили американский беспилотник и после захвата Ираном британского танкера. Турция начала получать элементы российских систем ПВО, что побудило США исключить союзника НАТО из программы по F-35", - пишет Bloomberg.

Комментируя кризис в Афганистане, Эспер заявлял, что "власти США выбирают региональный подход к конфликту, отмечая важность обеспечения поддержки со стороны соседей, таких как Пакистан, и сдерживая других действующих регионе игроков, таких как Россия и Иран, от того, чтобы они нанесли вред мирному процессу". По его словам, американские силы в Сирии "в некоторой мере противостоят российскому влиянию на Ближнем Востоке, и в частности, в Сирии".

Относительно Венесуэлы Эспер придерживается мнения, что власть президента Николаса Мадуро во многом опирается на поддержку из-за рубежа, в частности, со стороны России.

Эспер - ветеран войны с Ираком 1990-1991 года. Он ушел в отставку в звании подполковника. Эспер работал в исследовательском центре "Наследие", в аппарате Сената и в коммерческих структурах. В ноябре 2017 года Эспер стал министром Армии США.

Напомним, что Трамп объявил, кто заменит отягощенного семейными неурядицами и.о. главы Пентагона.

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