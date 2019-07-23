Дождливая погода сохранится в Украине до конца июля, сообщают в Гидрометцентре.

Каких-то существенных изменений в погоде не будет отметили в отделе метеорологических прогнозов Укргидрометцентра в понедельник.

Что касается температурного режима, то ожидается температура в пределах +25 ...+30, на юге страны +33, в конце текущей недели местами может достигать +35.

Фото: meteo.gov.ua

На западе Украины дожди и грозы. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Карпатах дождь. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины грозовые дожди. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +24…+26 градусов.

В центре Украины местами дожди, грозы. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.

На востоке Украины дожди Температура воздуха ночью +17…+19 градуса, днем +27…+29 градусов.

На юге Украины сухо. Температура воздуха ночью +19…+21 градуса, днем +30…+32 градусов.

В Крыму без осадков. Температура воздуха ночью +20…+22 градусов, днем +30…+32 градусов.

В Киеве - дождь и гроза; ветер преимущественно северо-восточный, 3-5 м/с, температура ночью +17…+19 градусов, днем +23...+25.

Ранее синоптик показала на карте погоду в Украине на вторник и где пройдут дожди.

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