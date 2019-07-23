Зеленский назначил замом секретаря СНБО луганчанина Данилова
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Об этом говорится в указе президента от 23 июля 2019 года, обнародованном на сайте главы государства.
"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем секретаря СНБО", - сообщается в указе.
Фото: day.kyiv.ua
Согласно информации из открытых источников, Алексей Данилов родился 7 сентября 1962 года в Красном Луче Луганской области. В 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Народный депутат Украины 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года) от "Батькивщины".
Напомним, что Зеленский расширил состав СНБО и теперь там Богдан, Пристайко и Рябошапка.
Также мы писали о том, что глава ведомства Данилюк рассказал о результатах первого заседания СНБО.