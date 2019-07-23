Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности советника главы государства и вновь назначил его же на эту же должность.

Соответствующие указы №№№547/2019 и №548/2019 от 23 июля опубликованы на официальном сайте президента.

Фото: president.gov.ua

Как сообщалось, Демченко занимал должность советника главы государства при Петре Порошенко c 2014 по 2019 год, а до этого занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Украины. Также Демченко однажды представлял Украину на переговорах ТКГ в Минске.

В 2018 году, когда второй президент Украины Леонид Кучма завершил работу в качестве представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, он сказал, что Демченко может занять его место, но тогда такое решения принято не было.

Ранее Зеленский назначил начальника департамента защиты национальной государственности СБУ.

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