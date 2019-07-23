Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Дарницкой и Деснянской районных в г.Киев государственных администраций (РГА). Об этом сообщили на сайте Главы государства №236/2019-рп и №237/2019-рп.

Согласно распоряжениям от 23 июля, Зеленский уволил главу Дарницкой РГА Сергея Леваду и главу Деснянской РГА Геннадия Заболотного. В тексте распоряжений указано, что увольнения связаны "с завершением срока полномочий президента Украины".

Напомним, что Зеленский 22 июля уволил еще семь глав райадминистраций.

Также мы писали о том, что Зеленский уволил 22 глав районных администраций в Киеве, Харьковской, Ровенской и Хмельницкой областях.

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