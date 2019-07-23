Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Андрущенко начальником департамента защиты национальной государственности СБУ.

Соответствующий указ подписан 23 июля и обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Андрущенко Сергея Анатольевича начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

Фото: president.gov.ua

Ранее Кабмин официально назначил временщика на пост главы Государственной фискальной службы Украины. Эти обязанности временно возложили на Дениса Гутенко. Об этом говорится в распоряжении правительства № 556-р от 17 июля 2019 года.

Мы писали, что президент назначил бывшего пограничника заместителем главы Службы внешней разведки. Известно, что в 2013 году Валерий Евдокимов занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы Украины. Тогда же ему присвоено звание генерал-майора. В 2017 году Евдокимов награжден государственной наградой - Орденом Данила Галицкого.