Глава партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков рассказал, что говорить о фамилиях кандидатов на руководящие должности можно будет в преддверии работы Верховной Рады ІХ созыва. Об этом Разумков рассказал в интервью изданию РБК-Украина.

Так, на вопрос, когда можно будет говорить о фамилиях на руководящие должности, Разумков ответил: “Думаю, реально это будет в преддверии начала работы новой Верховной Рады. Но какие-то фамилии начнут появляться в СМИ раньше”.

Также Разумков подтвердил наличие идеи начать работу нового парламента в День Независимости 24 августа.

"Такая идея есть. Но, к сожалению, мы пока не можем говорить, будет ли это конец августа или начало сентября. Мы не скрываем, что хотим начать процесс как можно быстрее. Чтобы мы приступили к выполнению своих задач. А для этого нужно, чтобы запустилась Верховная Рада", - сказал Разумков.

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