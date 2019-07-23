Курс украинской гривни на межбанковском валютном рынке 23 июля укрепился до 25,6325 грн/$1 с 25,6625 грн/$1 в предыдущий рабочий день

День прошел очень оживленно, и весы постоянно колебались между покупателями и продавцами. Однако это не помешало Нацбанку выкупить на рынке привычные $20 млн, сегодня он заключал сделки по 25,60 грн/$, сообщает UBR.ua.

"Курсовая динамика сегодняшнего дня стала отражением шаткого равновесия спроса и предложения, обеспечиваемого разнонаправленными интересами участников рынка. На фоне периода возмещения НДС, очередного аукциона Минфина по размещению гривневых ОВГЗ и стабильности наличного рынка", - описал настроения Куринной.

Госказначейство по традиции начало возмещения по НДС с небольших сумм: 23 июля бизнес получил на счета лишь 356,6 млн грн. Потому валютчики пока меньше обращают внимание на эту сторону рынка, и активнее следят за размещениями Минфином новых выпусков гособлигаций (ОВГЗ).

"Новый аукцион немного удивил всех. Размещение ОВГЗ ожидалось в объеме 4,5-5 млрд грн, а по факту оказалось заметно больше - 6,95 млрд грн. Так что казначеям приходилось на ходу менять свою торговую стратегию, закрывая валютные позиции", - отметил финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Из числа главных валютных продавцов сегодня выделяли Ситибанк, обслуживающий покупки ОВГЗ иностранцами. А также государственный Укргазбанк. На рынке до сих пор гадают, чей доллар продает последний - свой или своего главного клиента. То есть Нафтогаза. Большинство сплетников утверждает, что валюта нафтогазовская. Как долго Укргазбанк будет ее продавать и укреплять гривну, - пока неясно.

На наличном рынке доллар дешевел два раза, и совокупно за сутки просел на 10 копеек. К вечеру средний курс продажи «американца» людям оказался в широком диапазоне - 25,80-26,0 грн/$. Минимальный - на 25,65 грн/$, а максимальный - на 26,15 грн/$. Выкупают валюту у людей в рамках 25,45-25,77 грн/$.

На завтра финансисты дают разные прогнозы. Например, Олег Куринной ждет торговлю в рамках 25,65-25,75 грн/$, а Василий Невмержицкий говорит о дальнейшем укреплении гривны.

"Нерезидентам нужно будет оплачивать гривневые ОВГЗ, так что они будут заводить валюту, и двигать котировки ближе к отметке 25,60 грн/$. Изменить ситуацию может разве что крупная выплата по НДС, но обычно Госказначейство начинает платить миллиардами в самом конце месяца", - отметил Невмержицкий.

Ранее банкиры объяснили, почему курс доллара опустили в первый день после выборов.

Мы писали, что в НБУ считают, что инвестиции нерезидентов в ОВГЗ не ведут к дефолту Украины.