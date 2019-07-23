В четверг, 25 июля, в Европу вернется африканская жара. Особенно достанется жителям Парижа - там температура воздуха достигнет 41 градус тепла. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Прогноз температуры воздуха на 25 июля, на четверг. Обратите внимание на Францию, если что! Просто как-то даже страшно", - пишет синоптик. Судя по выложенной Диденко карте, также очень жарко будет в Италии и Испании. Здесь ожидается до +38 градусов. Температура поднимется даже на севере России - в российском Архангельске, где ожидается +28 градусов.

Фото: facebook.com

Напомним, что июнь-2019 стал самым жарким месяцем в современной истории человечества.

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