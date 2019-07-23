В Киеве неизвестные сообщили о минировании здания Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщает "112 Украина".

После того, как поступило сообщение о минировании ЦИК, сотрудники управления Госохраны попросили представителей СМИ покинуть здание. Также отмечается, что они смогут вернуться после того, как помещение проверят на наличие взрывных устройств.

"Что же, коллеги, мы действительно находимся у здания ЦИК, мы работали в зале, где, собственно, видели табло с электронным подсчетом электронных протоколов голосования. К нам подошел сотрудник управления Государственной охраны и попросил выйти представителей СМИ, пока здание не будет проверено. Наши коллеги находятся так же, как и мы, на улице возле ЦИК, есть также представители охраны, которые пропускают сюда и посетителей, и представителей, и представителей СМИ. Сейчас ворота открыты только на выход, то есть, если мы выйдем уже за эту территорию, то не вернемся в ЦИК, пока не проверят здание на предмет наличия там взрывчатки", - сообщил журналист

Взрывотехники со спецсредствами уже прибыли к Центральной избирательной комиссии и проверяют здание.

Правоохранители и представители ЦИК пока не прокомментировали "минирование" здания.

Центризбирком обработал уже 98,34% электронных протоколов. На этом этапе "Батькивщина" опережает "Европейскую солидарность" с отрывом в 0,06%. У "Слуги народа" - 43, 14%.

Ранее на Донбассе неизвестные сообщили о минировании избирательных участков.