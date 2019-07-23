И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что варить варенье не стоит, поскольку в нем содержится много сахара.

В классическом варенье содержится 50% сахара, не считая сахара, который есть в самих фруктах или ягодах, написала она в Facebook.

Также Супрун отметила, что при длительной термической обработке в продуктах остается меньше витаминов - не стоит варить фрукты более 20 минут.

"Даже если готовить варенье, в котором 15% сахара, это много, потому что 100 граммов варенья (а это на вид совсем немного) - половина оптимальной дневной нормы сахара", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Чиновница назвала альтернативы варенью - ягоды и фрукты можно заморозить, высушить, из них можно приготовить пастилу. Также министр советует готовить испанский холодный суп с овощами, а также сообщает, что квашеная капуста - полезная.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Напомним, что Супрун ответила Зеленскому на насмешку с вишневыми косточками.

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