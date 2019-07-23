Российский певец Юрий Лоза раскритиковал популярную американскую группу Metallica, которая на своем концерт в Москве спела песню Виктора Цоя "Группа крови". Пост об этом артист опубликовал в своем Facebook.

Лоза назвал исполнение американской рок-группой популярного шлягера общемировым явлением на концертах. По его словам, многие артисты на гастролях поют популярные композиции в странах, где они собираются выступать.

Как объяснил Лоза, местный прокатчик обычно находит для артистов хорошо знакомую аудитории мелодию.

"Если артисты хотят продемонстрировать уважение к публике, то ищут новое звучание, а текст учат наизусть, скажем, Карел Готт в нашей стране все русские песни пел без шпаргалки. А если хотят, как говорится, "бросить кость", то не вникая в смысл пишут всё на бумажке знакомым шрифтом и кладут её перед собой на пюпитр. В случае с "Металликой" был избран именно этот вариант, поэтому песня исполнялась даже не основным солистом, а басистом, у которого, скорее всего, зрение получше. Что до аранжировки — увы, но ничего нового американцы в песню Цоя привносить не захотели — спели близко к оригиналу",- написал он.

Но в данном случае, что музыканты Metallica спели композицию "Группа крови" близко к оригиналу, без собственной аранжировки.

"Короче, типично кабацкий подход — отстреляться и забыть как страшный сон", — прокомментировал Лоза.

Фото: facebook.com

Прав Лоза или нет, можно убедится, послушав исполнение знаменитых рокеров.

Появилось фото шпаргалки, которой пользовались музыканты Metallica, играя песню Цоя в Москве

Лоза известен, как человек,который всех критикует. Ранее он разнес живое выступление Мадонны на Евровидении-2019.

Также Лоза назвал умершего экс-солиста группы "Иванушки International" абсолютным бездарем.