На территории оккупированной части Донбасса уже 7 тысяч украинцев получили паспорта граждан РФ. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает ТАСС.

Кроме того, по его словам, еще 30 тысяч украинцев стоят в очереди на получение российского гражданства.

"На сегодня порядка 7 тыс. паспорта получили, 30 тыс. ждут решения", - сказал Василий Голубев.

Как сообщалось, 14 июня стало известно, что жители ОРДЛО начали получать паспорта Российской Федерации, оформленные в упрощенном порядке в соответствии с апрельским указом президента РФ. Только за 19 июня паспорта РФ получили около 50 человек из оккупированного Луганска.

В свою очередь в МИД Украины осудили такие меры, подтвердив намерения продолжать работу над введением соответствующих санкций против РФ.

Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявлял, что руководство ЕС в ближайшее время обсудит вопрос выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

Ранее сообщалось, что глава РФ Владимир Путин снова упростил получение российских паспортно для граждан Украины. Он распространил действие указа об упрощенном получении российского паспорта на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.