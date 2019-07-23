Целый ряд участков 52 избирательного округа на выборах в Раду демонстрируют аномально высокий для Донецкой области и других участков округа уровень поддержки выдвиженца от "Батькивщины" Евгения Яковенко и самой партии. Это говорит о вбросе бюллетеней, заявили на сайте "Оппозиционной платформе -За жизнь".

Отмечается, что журналисты опубликовали видео, на котором, при вскрытии урны, после зафиксированного наблюдателями вброса, четко видны пачки бюллетеней с отметкой за Евгения Яковенко и партию "Батькивицина". "Наблюдатели отмечают, что такие вбросы происходили в большинстве избирательных участков в поселках Новгородское, Железное, Нелеповка, Курдюмовка, шахта Северная, шахта Южная и городе Торецк, но члены комиссий, купленные Евгением Ярошенко, отказывались проводить вскрытие урн для голосования", - говорится в сообщении

О массовом вбросе свидетельствуют и результаты параллельного подсчета - на отдельных участках 52 округа выдвиженец от "Батькивщины" Евгений Яковенко набрал аномальные 50 - 60% поддержки, а партия - до 12%. По данным ЦИК на данный момент, партия "Батькивщина" набирает 3,68% голосов избирателей, в то время, как в других округах поддержка партии не превышает 1,3-1,5%.

В политсиле напоминают, по данным экзитпола и предварительным данным Центральной избирательной комиссии, победу в 52-м избирательном округе получает Олег Погодин, кандидат от "Оппозиционной платформы -За жизнь", партия набирает более 59% поддержки.

Видео: youtube.com

Отметим, что по состоянию на 20:00 по округу обработано всего 54,71% протоколов. По результатам голосования в округе лидирует представитель "Оппозиционной платформы -За жизнь" Олег Погодин с 29,45%, а вот Евгений Яковенко от "Батькивщины" отстает всего на 2,23%.

Фото: cvk.gov.ua

Напомним, что в "Оппозиционной платформе" сегодня заявили о попытках фальсификации результатов голосования на 49 округе в Донбасса.

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