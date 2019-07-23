Дочь и советница президента США Иванка Трамп допустила ошибку в названии Великобритании, поздравляя нового премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Инцидент случился на ее странице в Twitter во вторник, 23 июля.

Так, Иванка поздравила Джонсона с назначением на пост "премьер-министра объединенного Кингстона" (United Kingston), вероятнее всего, имея ввиду Соединенное Королевство (United Kingdom).

Несмотря на то, что девушка быстро удалила пост с ошибкой, но пользователи успели сделать скриншот записи и шутить над Иванкой в комментариях.

Комментаторы также припомнили ошибку президента США Дональда Трампа, который в июне вместо "принц Уэльский" (prince of Wales) написал в Twitter "принц Китов" (prince of Whales).

Ранее сам Трамп опубликовал недописанный твит с ошибками.

После этого с ним случалось это неоднократно, в Сети обсуждали поток странных твитов Трампа.