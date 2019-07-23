В Киеве на Оболони мужчина и женщина похитили свою знакомую, вывезли ее в лес и избивали, вымогая у нее деньги. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В настоящее время злоумышленникам сообщено о подозрении. "В связи с неприязненными отношениями с потерпевшей, у злоумышленников возник план похитить ее и завладеть ее имуществом. Для реализации своего плана похитители договорились о встрече с потерпевшей около часа ночи на столичной Оболони. Во время встречи злоумышленники силой затолкали девушку в автомобиль, вывезли ее в лесополосу и применяя физическое насилие требовали деньги. Перед тем, как отпустить потерпевшую, похитители обрезали ей волосы", - говорится в сообщении.

Через некоторое время правоохранителям удалось установить автомобиль, на котором была вывезена девушка, а похитителей задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. По результатам следствия, мужчине было сообщено о подозрении. Следствие, в ходе которого будут установлены мотивы похищения и другие обстоятельства, продолжается.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Напомним, что пасынок с друзьями увез в лес сожителя матери, где из мести забил его досмерти.

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