Курс украинской гривни на межбанковском валютном рынке во вторник, 23 июля, укрепился до 25,6325 грн/$1 с 25,6625 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что гривневые котировки к окончанию торгов составили 25,62–25,645 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 24 июля официальный курс 25,630047 грн/$1.

По информации Нацбанка, справочный курс гривни к американскому доллару США на межбанковском валютном рынке 23 июля укрепился до 25,6207 грн/$1 с 25,6402 грн/$1.

Кромет того, Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 24 июля до 25,630047 грн/$1 по сравнению с 25,643112 грн/$1 на 23 июля 2019г.

Ранее сообщалось, что банкиры объяснили, почему курс доллара опустили в первый день после выборов.

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