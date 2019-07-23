В Печерском районе Киева 23 июля из-за аварии произошло масштабное выключение света. Без электроэнергии, в том числе, были здания парламента, Верховная Рада и Минздрава. Отмечается, что без света были около 10 улиц и 9 переулков.

Это, в частности, ул. Орлика, Грушевского, Рыбальская, Шелковичная, Омельяновича-Павленко, Первомайского, Мечникова, Владимирская, Большая Васильковская, Липская, Мазепы, Московская, Царика, переулок Ивана Марьяненко, Гордиенко, Бутышев, Крестовый, Силантиевский, а также Кловский спуск, Печерский и Парковая дорога.

Специалисты обещали полностью устранить неполадки до 18:00 часов. Известно, что электроснабжение в минздраве и Кабмине восстановили раньше.

Ранее Нью-Йорк пережил массовый блэкаут: стало метро, закрылись театры на Бродвее и погасли светофоры.

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